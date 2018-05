Charlotte Vandermeersch en Felix Van Groeningen verwachten hun eerste kindje MVO

11 mei 2018

06u59

Bron: Nieuwsblad 0 Celebrities Actrice Charlotte Vandermeersch (34) en regisseur Felix Van Groeningen (40) verwachten samen hun eerste kindje, dat bevestigt het koppel zelf.

Het paar is al meer dan 10 jaar samen en doet binnenkort aan gezinsuitbreiding, zo weet Het Nieuwsblad.

Nochtans was Vandermeersch er niet altijd even op gebrand om kinderen te krijgen. "Een kind moet naar school, en dan kom je weer in die routine terecht", vertelde ze vorig jaar in Goesting. "Als je nu gewoon een kleintje op de wereld kon zetten dat met je mag meelopen, in het bos achter je aan kan crossen, in je nek zitten. Dan had ik dat al lang gedaan. Maar nee, je moet al die stramienen volgen van de opvoeding en van het leven."

Nu heeft ze de knoop dan toch doorgehakt en binnen enkele maanden zal ze die routine met plezier omarmen.