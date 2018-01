Charlotte Leysen en Helle Vanderheyden: prinsessen met een social media-probleem in sprookjesmusical ‘Er was eens’ MVO

19 januari 2018

19 januari 2018 - Op 31 maart krijgt de Lotto-arena hoog bezoek: maar liefst vier prinsessen delen het podium in het sprookjesconcert 'Er was eens'. Sneeuwwitje, Doornroosje, Assepoester en Rapunzel krijgen te maken met sociale media en een rits prinsen. Deep Bridge, het productiehuis achter het evenement, wil hiermee sociale media bespreekbaar maken bij ouders en hun kinderen.

Regisseur Lulu Aertgeerts haalde er zelfs expert Stefaan Lammertyn bij om de juiste duiding mee te geven. Hij is alvast heel enthousiast: “Sociale media zijn alomtegenwoordig, maar vaak minder bespreekbaar met kinderen. Daarom ben ik heel blij dat deze musical er komt, want dit opent de weg om hier als ouders open over te kunnen praten”.

Actrices Charlotte Leysen en Helle Vanderheyden, die respectievelijk Doornroosje en Assepoester vertolken, zien er alvast het nut van in. “Het is best confronterend om te zien hoe vaak je ermee bezig bent”, vertelt Charlotte. “Tijdens mijn laatste reis heb ik bewust een digitale detox gedaan. Het heeft me doen realiseren hoezeer die smartphone in ons leven is geïntegreerd”.

Ook Helle Vanderheyden heeft er ervaring mee: “Wanneer ik met vriendinnen afspreek, merk ik dat ze soms afwezig zijn tijdens een gesprek omdat ze met hun GSM bezig zijn. Dat probeer ik te vermijden, maar iedereen moet voor zichzelf het juiste evenwicht vinden”.

Nochtans is het niet de bedoeling om met het vingertje te wijzen, zegt Charlotte: “We willen het thema aankaarten en in vraag stellen, maar we willen niet belerend zijn.”

Het is de eerste keer dat de verschillende prinsessen samen in één muzikaal avontuur te zien zijn. Aan de bezoekers is alvast gedacht: zij worden in de Lotto-arena onthaald door lakeien, begroet door sprookjesfiguren en vermaakt met allerlei activiteiten. Ook Anne Van Opstal, Shauni Rau, Thomas Van Goethem, Nordin De Moor, Laurenz Hoorelbeke, Charlotte Campion, Jasmine Jaspers, Walter Baele en Liv Van Aelst maken deel uit van de cast.

'Er was eens’ - 31 maart 2018 om 14u30, Lotto-arena, Antwerpen.