Charlize Theron voedt zoon als een meisje op: “Ze keek me aan en zei: ‘Ik ben geen jongen’” SD

19 april 2019

07u40

Bron: The Daily Mail 5 Celebrities Charlize Theron (43) heeft bevestigd dat ze haar oudste kind, Jackson (7), als een meisje opvoedt. Die geruchten deden al langer de ronde, nadat het kind in jurken en met lang, gevlochten haar gezien werd.

“Ja, ik dacht ook dat ze een jongen was”, vertelt Charlize Theron aan The Daily Mail. “Totdat ze naar me keek toen ze drie jaar oud was en zei: ‘Ik ben geen jongen!’ Dus kijk! Ik heb twee prachtige dochters die ik - net als elke ouder - wil beschermen en wil zien opbloeien. Ze werden geboren wie ze zijn. Waar ze zichzelf zullen vinden als ze opgroeien en wie ze willen zijn, dat mag ik niet voor hen beslissen. Mijn taak als ouder is om hen te vieren en hen graag te zien en om ervoor te zorgen dat ze alles hebben wat nodig is om te zijn wie ze willen zijn. En ik zal alles doen wat ik kan om ervoor te zorgen dat ze dat recht hebben en daarin beschermd zijn.”

Ze voegt er lachend aan toe: “Het is mijn moeder haar schuld dat ik niet beter weet! Ik groeide op in een land waar mensen met halve waarheden en leugens leefden. Niemand zei iets rechtuit, en ik werd opgevoed om vooral zo niet te zijn. Mijn moeder leerde me dat je je mond moet opendoen. Je moet zeker zijn dat wanneer dit leven voorbij is, je een waarheid hebt uitgedragen waar je je goed bij voelt. Daar kan niets slechts uit voort komen.”

Charlize adopteerde Jackson toen ze nog een baby was. Ze heeft nog een tweede adoptiekindje, het meisje August (3). Theron voedt de kinderen alleen op.