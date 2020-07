Charlize Theron raakte ernstig gewond tijdens opnames Netflix-film ‘The Old Guard’: “Mijn duim lag er tot op het bot af” BDB

Bron: ANP 0 Celebrities Een actiefilm opnemen is niet voor doetjes. Vraag dat maar aan Charlize Theron (44). De Zuid-Afrikaanse actrice moest na de opnames van de Netflix-film ‘The Old Guard’ maar liefst drie keer onder het mes.

Theron staat erom bekend om voor elke rol tot het uiterste te gaan. Ze doet ook veel van haar stuntwerk zelf. “Als je je niet 100 procent geeft, lijdt de film eronder”, vertelt ze in Stellar Magazine. Daarom ging ze dus ook tijdens de opnames van de nieuwste Netflix-hit ‘The Old Guard’ - met een glansrol voor Matthias Schoenaerts - all the way. Helaas ging dat ten koste van haar fysieke gezondheid.

Hoewel Theron vijf weken voor het einde van de opnames al gewond raakte, bleef ze toch doorzetten. “Door de strakke planning was het onmogelijk om te laten onderzoeken hoe erg het was. Dus ik knokte door. Ik moest nog een hele vechtscène opnemen in vijf dagen tijd met een duim die er tot op het bot af lag.”

Daarbovenop had de actrice ook nog een overbelaste zenuw in haar elleboog. “Ik verloor dus eigenlijk alle controle in mijn hand. We draaiden een scène waarbij ik op een paard zat met een hand waar ik niks mee kon. Dat was heftig. Pas nadat we klaar waren met filmen werd het duidelijk dat ik drie operaties nodig had.”