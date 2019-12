Charlize Theron openhartig: “Bekende regisseur viel me lastig” BDB

18 december 2019

11u15

Bron: People 0 Celebrities Actrice Charlize Theron (44) was ooit het slachtoffer van seksuele intimidatie door een beroemde regisseur. Dat deelt ze in een openhartig interview naar aanleiding van haar nieuwe film ‘Bombshell’. Ze vertelt ook over de band met haar kind Jackson (7,5), die als jongen geboren werd, maar opgevoed wordt als meisje.

In een uitgebreid gesprek met de radiozender NPR geeft de Zuid-Afrikaanse actrice toe dat ook zij een ‘me too’-verhaal heeft. “In 1994, toen ik nog een beginnende actrice was, heeft een bekende regisseur me seksueel geïntimideerd toen ik bij hem thuis was om auditie te doen. Hij droeg een zijden pyjama, bood me een drankje aan en wreef over m’n knie. Ik dacht dat dit de gewone gang van zaken was in Hollywood. Pas later in m’n carrière besefte ik dat dit seksuele intimidatie was. Ik gaf mezelf lang de schuld omdat ik niet duidelijk gemaakt had dat ik dit niet wou.”

Acht jaar later bood dezelfde regisseur haar een nieuwe rol aan. “Ik wou die eerst weigeren, maar ging uiteindelijk toch op z’n voorstel in om af te spreken”, vertelt Charlize daarover. “Op die manier kon ik hem confronteren met wat er gebeurd was. Helaas wou hij er niet verder op ingaan. Hij week de hele tijd af van het onderwerp en weigerde erover te praten. Op dat moment besefte ik dat dit niet de eerste keer was dat hij zoiets gedaan had. Ik had na dat gesprek een slecht gevoel. Hij besefte duidelijk niet dat hij een fout had gemaakt.”

Identiteit onthuld

Theron praatte eerder al over de seksuele intimidatie in interviews. “Ik heb toen zelfs de identiteit van de regisseur onthuld”, vervolgt ze. “Maar nog steeds weet niemand over wie ik het heb omdat de journalisten er telkens voor kozen om zijn naam niet te publiceren. Ik vond dit echt schokkend. Dit toont hoe groot en diepgeworteld deze problematiek is in Hollywood. Schrijnend.”

Toch is de Oscarwinnares niet van plan om de naam van de regisseur meteen opnieuw te onthullen. “Wanneer ik dat nieuws nu deel, zal het de promotie van mijn nieuwe film overschaduwen. Ik wil dat ‘Bombshell’ alle aandacht krijgt en niet mijn privéleven. Maar wanneer de timing goed zit, zal ik er weer over praten. En dan noem ik zijn naam opnieuw.”

Vrije opvoeding van dochters

Verder vertelt de actrice ook nog over de band met haar dochters. Eerder deelde Charlize al mee dat haar oudste spruit Jackson (7,5) op z’n derde zei dat hij geen jongen is. Sindsdien voedt ze het kind op als meisje. “Dat is niet altijd makkelijk”, geeft de Zuid-Afrikaanse toe. “Journalisten verwijzen nog naar Jackson door woorden als ‘hem’ en ‘zijn’ te gebruiken terwijl het ‘haar’ moet zijn. Ik maakte zelf ook die fout in interviews. Dat kwetste Jackson echt. Ik vind het belangrijk om dat nog even te benadrukken. Verder wil ik hier niet te veel meer over vertellen. Dit is haar verhaal en ze zal dit misschien ooit zelf delen als ze daar klaar voor is.”

De actrice probeert haar dochters zo vrij en ruimdenkend mogelijk op te voeden. “Wanneer we over trouwen praten, vraag ik altijd of ze met een meisje of een jongen in het huwelijksbootje willen stappen. M’n andere dochter August (3) vertelde onlangs dat ze vijf keer gaat huwen: drie keer met een jongen en twee keer met een meisje. Ik vind het heerlijk dat ze daar zo open over denkt.”