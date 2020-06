Charlize Theron ontkent verloving met ex Sean Penn SDE

Bron: CNN 2 Celebrities In 2014 beleefde actrice Charlize Theron (44) een romance met collega Sean Penn (59). Sinds de relatie in 2015 afsprong, doet ze er echter alles aan om die te minimaliseren.

Charlize Theron was te gast in het radioprogramma van Howard Stern, toen haar gevraagd werd naar haar afgesprongen verloving met Sean Penn in 2015. De actrice, bekend van onder meer ‘Mad Max: Fury Road’, ontkende meteen. “Wat? Dat is niet waar. Nee. Ik ben niet ‘bijna getrouwd met Sean’. Dat is zo’n onzin. We hadden een relatie. Da’s alles." Die relatie sprong af in 2015. Naar verluidt was Charlize niet echt blij met het gedrag van de onvoorspelbare Sean, die onder meer een exclusief gesprek had met de gezochte crimineel El Chapo. Dat hun gezamenlijke film ‘The Last Face' ook een regelrechte flop werd, zal hun relatie ook geen goed gedaan hebben.

“We hadden een relatie, en toen niet meer”, vervolgt Charlize. “We waren exclusief, maar het duurde amper een jaar. We zijn nooit gaan samenwonen en ik ging zeker niet met hem trouwen. Zo zat het niet in elkaar." De actrice is niet van plan om ooit te gaan trouwen, voegt ze eraan toe. “Het is niet iets dat belangrijk voor me is." En voor wie het interesseert: de actrice voelt zich helemaal niet eenzaam, dankzij haar twee kinderen, Jackson en August: “De liefdes van m’n leven. M’n leven laat gewoon geen ruimte voor een nieuwe liefde", klinkt het. “Dat is al ongelofelijk moeilijk om te vinden wanneer je geen single moeder met een carrière bent.”

