Charlize Theron is koningin van de bar in nieuwe Budweiser-reclame MVO

20 februari 2019

09u30 0 Celebrities Charlize Theron (43) is de ster van een nieuw reclamespotje voor Budweiser Reserve Copper Lager.

In het filmpje is te zien hoe ze alle aanwezige mannen klopt aan de pooltafel en het dartsbord. De clip zal worden uitgezonden tijdens de Oscars deze week, en dat is géén goedkope onderneming. Het filmpje duurt zestig seconden, en een halve minuut reclameruimte tijdens de Oscaruitzending kost al gemakkelijk 3 miljoen euro.