Charlize Theron houdt van het single leven: "Ik heb de afgelopen vijf jaar geen date meer gehad"

18 september 2020

12u12

Bron: ANP 0 Celebrities Charlize Theron (45) heeft al vijf jaar geen serieuze date meer gehad en dat vindt ze prima. Ze vertelde in een virtueel bezoek aan ‘The Drew Barrymore Show’ dat ze het heerlijk vindt om single te zijn en zich te kunnen focussen op haar twee dochters.

“Ik heb de afgelopen vijf jaar geen enkele serieuze date gehad en heel eerlijk gezegd vind ik dat prima. Vrienden van me zeggen weleens dat ik er weer eens op uit moet gaan, maar voor mij hoeft dat niet zo. Mijn leven is nu zo goed en compleet, dat iemand daadwerkelijk iets moet kunnen toevoegen aan dat wat ik heb. Voor minder ga ik niet, daarvoor ben ik nu te gelukkig”, aldus Charlize.

De actrice is mama van twee dochters, Jackson (8) en August (5). “Ik voel me absoluut niet eenzaam als alleenstaande moeder, want ik heb mijn kinderen. Er is niets belangrijker in mijn leven dan hun geluk. Daardoor ben ik nu gewoon wat minder geïnteresseerd in andere zaken. Hoewel het ouderschap soms best wel zwaar is, denk ik elke avond als ik naar bed ga: ik zou dit nooit ofte nimmer willen missen.”

