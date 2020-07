Charlize Theron getuigt over traumatische jeugd: “Mijn moeder schoot mijn vader voor mijn ogen dood” MVO

20 juli 2020

11u53 2 Celebrities Hollywoodster Charlize Theron (44), die momenteel naast Matthias Schoenaerts te zien is in de Netflix-film ‘The Old Guard’, had niet altijd zo’n glamoureus leven. Haar jeugdjaren waren getekend door misbruik en trauma, zo onthulde ze in een interview met NPR.

Charlize groeide op op een Zuid-Afrikaanse boerderij in Benoni. Haar ouders, Charles Theron en Gerda Maritz, hadden het niet breed. Om zijn zorgen te vergeten greep Charles naar de fles, maar dat resulteerde al snel in een ernstige alcoholverslaving. “Mijn vader was een erg zieke man”, legt Charlize uit. “Ik heb hem altijd maar op één manier gekend, en dat was dronken. Het was echt een hopeloze situatie.”

Jammer genoeg had de verslaving van Charles niet alleen een effect op de man zelf, maar ook op het hele gezin. “We hadden schrik van hem”, aldus Charlize. En die angst bleek terecht, want op 21 juni 1991 sloegen de stoppen volledig door. Charles bedreigde Charlize en haar moeder met een pistool. “Mijn vader was zo dronken dat hij eigenlijk niet meer in staat had mogen zijn om te lopen”, herinnert ze zich. “Maar op één of andere manier was hij toch ons huis binnengewandeld met een geweer in de aanslag. Hij dreigde ermee om ons allebei van kant te makken.”

Gevangen in de slaapkamer

“Mijn moeder en ik verstopten ons in mijn slaapkamer. Daar stonden we beiden met onze rug tegen de deur om hem tegen te houden, want hij probeerde ze in te beuken. We moesten al ons gewicht in de strijd gooien, want hij was sterk.”

Uiteindelijk was hem buiten de kamer houden niet meer genoeg. “Hij realiseerde zich plots dat hij een pistool bij zich had en schoot drie keer door de deur heen. Die kogels hebben ons niét geraakt, en dat was echt een wonder. Maar mijn moeder zag geen andere uitweg meer. Ze pakte haar eigen pistool en maakte een einde aan de bedreiging om mijn leven te redden. Het was wettelijke zelfverdediging, maar het heeft ons uiteraard voor de rest van ons leven getekend...” De rechter sprak Gerda meteen vrij, omdat ze op het moment van schieten geen andere keuze had. Bovendien was het leven van haar tienerdochter in gevaar.

“Ik ben altijd heel open geweest over mijn verleden”, gaat Charlize verder. “Want zulk familiegeweld gebeurt vandaag nog steeds in vele gezinnen over de hele wereld. En daar moeten we aandachtig voor zijn. We moeten er iets tegen doen.”

Trans-dochtertje

Theron heeft momenteel burgerschap in zowel Zuid-Afrika als de Verenigde Staten. Ze is single mama van twee geadopteerde kinderen: trans-dochter Jackson (8) en babydochter August. Omdat ze voor haar eigen kroost een gelukkige jeugd wil, doet ze er alles aan opdat ze zich aanvaard en geliefd voelen. Ze heeft er dan ook geen problemen mee dat haar oudste kind transgender is. “Ik dacht dat ik een zoontje had”, legt ze uit. Het is de eerste keer dat ze openlijk spreekt over het feit dat ze blijkbaar niet één, maar twee dochters heeft. “Tot Jackson me op 3-jarige leeftijd aankeek en zei: ‘Ik bén geen jongen.’ Dus ja, ik heb twee prachtige dochters en daar ben ik blij mee. Ze zijn vrij om te zijn wie ze zijn. Dat is niet aan mij om te beslissen.”

