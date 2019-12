Charlize Theron getuigt over het moment waarop haar moeder haar vader doodde: “Het was pure zelfverdediging” KD

17 december 2019

19u00

Bron: NRP 0 Celebrities Charlize Theron (44) kent glitter en glamour, maar de actrice weet ook wat miserie is. Toen ze 15 jaar oud was, werd ze met een wapen aangevallen door haar vader. Haar moeder schoot de man daarop neer, in een daad van zelfverdediging. “Hoe meer ik erover praat, hoe meer ik me realiseer dat we niet alleen zijn”, getuigt de actrice, die openhartig vertelt over haar jeugd.

Toen Charlize 15 was, verstopte ze zich samen met haar moeder voor haar alcoholverslaafde vader. De dronken man vuurde kogels af op de deur van de kamer waarin ze zich verschuilden. “Het is een wonder dat geen enkele kogel ons raakte. Mijn moeder maakte een eind aan de dreiging. Het was pure zelfverdediging”, klinkt het in NPR.

De Zuid-Afrikaanse filmster groeide op in een boerderij met haar moeder Gerda en vader Charles. Haar vader omschrijft ze als een erg zieke man. “Het was hopeloos om met een alcoholverslaafde samen te leven”, geeft ze toe. “Elke dag was onvoorspelbaar. De avond van de feiten was hij zo zat dat het bijna niet te geloven valt dat hij nog op zijn benen kon staan. Mijn moeder en ik zaten in de slaapkamer, tegen de deur.” De twee vrouwen gebruikten hun volle gewicht om te beletten dat Charles binnen kon komen. Nadat hij drie schoten afvuurde, werd hij uiteindelijk zelf neergeschoten door Gerda.