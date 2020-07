Charlize Theron ervoer seksisme op set van ‘The Italian Job’: “Zes weken langer trainen dan de mannen” SDE

Bron: IndieWire 0 Celebrities Als er een vrouw is die haar mannetje staat in de - nog steeds - voornamelijk door mannen gedomineerde wereld van de actiefilms, dan is het Charlize Theron (44) wel. In films als ‘Mad Max: Fury Road', ‘Atomic Blonde’ en recent nog ‘The Old Guard’ demonstreerde ze haar kunnen al, maar in 2003 waren producenten niet zo zeker dat ze haar mannelijke collega’s zou kunnen bijhouden. Dat vertelt de actrice tijdens een Comic-Con@Home-panel.

In 2003 kreeg Charlize Theron een rol in de actiefilm ‘The Italian Job’, naast onder meer Mark Wahlberg, Edward Norton en Jason Statham. “Ik besefte dat er nog zoveel misvattingen waren over vrouwen en het genre", zegt de actrice tijdens een Comic-Con@Home-panel. “Ook al is de actie in die film voornamelijk gebaseerd op auto’s, toch moesten we ook fysiek heel erg veel doen. Er was erg veel druk om de stunts door de acteurs te laten doen.” Maar dat verliep niet altijd even eerlijk. “Ik was de enige vrouw in een groep mannen”, zegt Theron. “Ik herinner me nog goed dat we het schema kregen voor de voorbereiding, en ik zag dat ik zes weken langer intense training moest volgen dan de mannen. Dat was zo beledigend."

Maar Theron besloot zich niet te laten kennen. “Het gaf me echt een schop onder m'n kont. Ik dacht: ‘Oké, als jullie het zo willen spelen, dan doen we dat.’ Ik maakte het mijn doel om al die kerels eruit te rijden.” Met succes: “Ik herinner me nog goed hoe Mark Wahlberg halverwege een van onze trainingssessies moest stoppen en overgaf, omdat hij zo misselijk was van alle 360s die we moesten doen.”

Nu ze wat meer bedreven is in het genre, heeft Theron ook een andere visie, zegt ze. “Toen ik m'n actiecarrière begon, was het heel erg belangrijk om de authenticiteit te verkopen. ‘Ja, ik kan vechten en ik kan deze kerel verslaan en het overleven.’ Op een bepaald niveau wilde ik mezelf bewijzen aan de kijkers die al jaren zeiden: ‘Nee, een vrouw kan nooit met zo’n sterke kerel vechten.’” Tegenwoordig focust ze daarentegen meer op het perfectioneren van wat ze al kan, klinkt het.

