Charlize Theron en Tom Hardy konden op set van ‘Mad Max: Fury Road' niet door één deur: “Ik had meer empathie moeten hebben” SDE

19 mei 2020

20u26 0 Celebrities Actiefilm ‘Mad Max: Fury Road’ uit 2015 was een visueel spektakel dat veel fans voor zich wist te winnen, maar achter de schermen ging het er iets minder succesvol aan toe. Geruchten over spanningen tussen hoofdrolspelers Charlize Theron (44) en Tom Hardy (42) doen al langer de ronde, en blijken ook te kloppen. Dat geven beide acteurs toe in The New York Times.

“Ik draag nog steeds een bepaald niveau van trauma, gerelateerd aan de opnamen, met me mee", zegt Charlize Theron in The New York Times. “Wat die hele productie vooruit dreef, was angst." De actrice voelt zich dan ook verantwoordelijk voor de verzuurde relatie met hoofdrolspeler Tom Hardy, geeft ze toe. “Als ik nu terug kijk, had ik niet genoeg empathie om écht te begrijpen hoe het moet hebben gevoeld om in de voetsporen van Mel Gibson te treden.” ‘Fury Road' was namelijk de vierde film in de ‘Mad Max’-reeks, en Hardy speelde de hoofdrol die voordien door Gibson werd vertolkt. “Zoiets is angstaanjagend", zegt Theron. “Ik was ook bang, en ik denk dat we daarom muren optrokken om onszelf te beschermen, in plaats van tegen elkaar te zeggen: ‘Dit is beangstigend voor jou, maar ook voor mij. Laten we lief zijn voor elkaar.’ Op een vreemde manier gedroegen we ons als onze personages: het draaide allemaal om overleven."

Het is een gevoel dat Hardy met haar deelt. “Die film heeft me onherstelbaar veranderd", geeft hij toe. “Het was te veel voor me. De druk die op ons lag was bij momenten overweldigend. Wat zij nodig had, was een betere partner dan ik, mogelijk iemand met meer ervaring. Dat is iets dat je niet kan faken. Ik denk graag dat nu ik ouder en lelijker ben, ik het wel zou aankunnen.”

“Veel spanning”

De twee acteurs konden hun meningsverschillen tijdens de opnames niet verstoppen. Ook hun collega’s merkten wat er gaande was, vertellen ze. Zo herinnert Rosie Hungtington-Whiteley zich “erg veel spanning” tussen de twee acteurs “die een compleet andere aanpak hebben.” Ook Zoë Kravitz maakt gewag van “momenten van frustratie”.

Toch is het niet allemaal tevergeefs geweest. De film, die onder meer voor tien Oscars genomineerd werd, toonde zich een favoriet van critici en kijkers. “Misschien is de film wat hij is net omdát we het zo moeilijk met elkaar hadden", vertelde Theron eerder al aan The Wall Street Journal. “Onze personages moesten dat ook doen. Als het allemaal prima was verlopen, was de film misschien tien keer slechter geweest.”

Lees ook:

Charlize Theron getuigt over het moment waarop haar moeder haar vader doodde: “Het was pure zelfverdediging”

Zo kiest Charlize Theron haar rollen: “Angst drijft me vooruit”



Charlize Theron openhartig: “Bekende regisseur viel me lastig”



Tom Hardy voor de derde keer vader geworden



Tom Hardy haast onherkenbaar als Al Capone in nieuwe film ‘Fonzo’



Acteur Tom Hardy heeft ook muzikaal talent: oude rapnummers opgedoken