Charline moest weg bij 2EMPRESS: "Ik heb Dieter niét bedrogen"

Bron: TV Familie 16 Photo News Justine Szpringer (links) en Charline Vandergeeten in betere tijden. Celebrities In ‘The Sky Is The Limit’ gaven ze elkaar nog hun jawoord, maar amper een jaar later was het sprookje al uit tussen Charline van dj-duo 2EMPRESS en manager Dieter. “Ze is verliefd op iemand anders”, klonk het toen bij die laatste. Niet veel later verliet Charline ook de groep. Of dat meldde Dieter toch in een persbericht. “Ze wil zich concentreren op haar andere passie, de paardensport.” Een verhaal met heel wat onwaarheden, vertelt Charline nu in TV Familie.

De 29-jarige dj wil graag een en ander rechtzetten. “Om te beginnen: mijn breuk met Dieter. Ík heb inderdaad beslist een punt achter ons huwelijk te zetten, maar níet omdat ik iemand anders had. Het lukte gewoon niet meer tussen ons. En geloof me, we hebben lang geprobeerd om ons huwelijk te redden. Achteraf kan je je afvragen of we niet te snel zijn getrouwd, maar daarbij stilstaan heeft geen zin meer.”

Volgens Charline was de relatie niet wat ze moest zijn. “Er was geen passie, we konden niet met elkaar lachen, geen gewoon gesprek voeren…” Het is wel waar dat ze intussen een nieuwe vriend heeft. “Dieter en ik hebben na onze breuk een heel moeilijke periode doorgemaakt en toen heb ik Arnaud beter leren kennen.Ik ben heel gelukkig nu, maar ik heb Dieter niet voor Arnaud laten zitten.”

Eruit gestemd

Ze verliet 2Empress ook niet op eigen initiatief. “Opeens vertelde onze tourmanager tijdens een meeting dat Dieter niets meer voor 2EMPRESS wilde doen zolang ik er nog bij was. En dus hebben Dieter en Justine mij eruit gestemd. Heel gek: ik maak geen deel meer uit van 2EMPRESS, maar ik ben wel nog mee zaakvoerder en aandeelhouder.”

“Veel mensen denken dat ik het dj'en heb opgegeven, maar da's niet waar. Ik zet m'n carrière niet stop omdat 2EMPRESS zonder mij verdergaat. Ik kan er nog niet veel over verklappen, maar jullie zullen nog grote ogen trekken!”

