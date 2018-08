Charlie Sheen wil minder alimentatie betalen: "Ik kom niet meer rond" SD

02 augustus 2018

10u27

Bron: ANP 0 Celebrities Charlie Sheen (52) krijgt tegenwoordig amper nog werk aangeboden. De acteur heeft dan ook aan een rechter gevraagd om die reden de alimentatie die hij de moeders van zijn kinderen moet betalen te verlagen.

Uit de rechtbankdocumenten die Radar Online in handen heeft blijkt dat Charlie maandelijks 20.000 dollar betaalt aan zijn ex-vrouw Denise Richards (47), met wie hij dochters Sam (14) en Lola (13) heeft. Aan ex Brooke Mueller (40) maakt hij iedere maand 55.000 dollar over als bijdrage in het levensonderhoud van tweelingzoons Max en Bob (9).

In de papieren schrijft de acteur dat hij sinds augustus 2016 geen werk meer kan vinden omdat hij door veel studio's op een zwarte lijst is gezet. Zijn inkomen is daardoor drastisch gekelderd. Hij vraagt de rechter om een nieuwe regeling, die meer past bij zijn huidige financiële situatie. De zaak komt in september voor.