Charlie Sheen viert een jaar zonder drank en drugs TK

12 december 2018

11u03

Bron: ANP 0 Celebrities Een heuglijk moment voor Charlie Sheen: de acteur postte een foto op Twitter van een penning die hij ontving omdat hij al een jaar lang geen alcohol heeft gedronken of drugs heeft gebruikt. Hij kreeg de 'sobriety coin' van de organisatie Anonieme Alcoholisten (AA).

"Dit is gisteren gebeurd! Een geweldig moment in de nieuwe reis die ik ben begonnen. Ik ben volledig gefocust," aldus een trotse Charlie. De acteur krijgt veel bijval van zijn volgers, die hem feliciteren en aanmoedigen om door te gaan met zijn 'nieuwe' leven. "Fantastisch Charlie! Elke dag is er eentje meer. Hier mag je trots op zijn."

Sheen stond in Hollywood bekend als een fervent gebruiker van zowel drank als drugs. Meerdere malen verscheen hij onder invloed op de set van zijn show ‘Two And A Half Men’, wat voor grote problemen zorgde en uiteindelijk tot zijn ontslag leidde. Ook gaf hij interviews waarin hij compleet van de wereld was. Hoewel Charlie eerder al eens van zijn verslavingen afraakte, kreeg hij in 2011 een terugval toen hij te horen kreeg dat hij HIV-positief is. Vorig jaar besloot hij opnieuw zijn leven te beteren en zich te onthouden van stimulerende middelen.

so,

THIS

happened

yesterday!



a fabulous

moment,

in my

renewed journey.



❤️©️❤️#TotallyFocused pic.twitter.com/400dpF1ytg Charlie Sheen(@ charliesheen) link