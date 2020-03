Charlie Sheen reageert op beschuldigingen van verkrachting: “Dat is nooit gebeurd” SDE

11 maart 2020

14u31

Bron: HuffPost/People 3 Celebrities De nieuwe documentaire van Corey Feldman (48) veroorzaakte de afgelopen dagen een schokgolf in de Verenigde Staten. Dat hij onder meer acteur Charlie Sheen (54) van de verkrachting van kindsterretje Corey Haim beschuldigde, zorgde voor veel ophef. Nu heeft Sheen ook gereageerd op de beschuldigingen.

In zijn nieuwe documentaire ‘(My) Truth: The Rape of Two Coreys’ vertelt acteur Corey Feldman over hoe hij en zijn intussen overleden jeugdvriend Corey Haim op jonge leeftijd misbruikt werden door verschillende mannen uit Hollywood. Hij noemt onder meer ‘Two and a Half Men’-acteur Charlie Sheen bij naam. Die zou Haim verkracht hebben toen ze respectievelijk 19 en 13 jaar oud waren, bij de opnames van de film ‘Lucas’.

In een korte mededeling aan HuffPost heeft Sheen nu gereageerd op die aantijgingen. “Deze zieke, verdraaide en bizarre aantijgingen hebben nooit plaatsgevonden. Ik raad iedereen aan om na te denken over de bron van de geruchten en om te lezen wat Judy Haim (de moeder van Corey Haim, red.) te zeggen heeft.”

(Lees verder onder de foto.)

Steun van Judy

Het klopt inderdaad dat de moeder van Cory het altijd voor Sheen heeft opgenomen. In 2017 vertelde de vermeende verkrachter Dominick Brascia aan de National Enquirer dat het Sheen was die Haim verkracht had. Maar Judy was het daar niet mee eens, vertelde ze in ‘The Dr. Oz Show’. “Mijn zoon heeft het nooit over Charlie gehad. We hebben nooit over Charlie gepraat. Het was allemaal verzonnen”, zei ze. “Als mijn zoon dit allemaal zou horen, zou hij die beschuldigingen walgelijk vinden.” En op haar beurt beschuldigde ze Brascia: “Deze kerel, Dominick, is degene die mijn zoon misbruikt heeft. Dat heeft mijn zoon gezegd.”

Ook nu blijft Judy Charlie Sheen verdedigen. In een mededeling liet ze weten: “Ik heb het gevoel dat dit een grote beschuldiging is, zonder enig bewijs. Aangezien mijn zoon zichzelf niet meer kan verdedigen, blijf ik erbij dat Charlie het niet gedaan heeft", klinkt het ferm. “Dit heeft uiteraard nooit plaatsgevonden. Helaas is Feldman zijn verstand verloren. Het afgrijselijke daaraan is dat hij denkt dat dit een prima manier is om de tiende verjaardag van mijn zoons dood te vieren.” Haim stierf in 2010, op 38-jarige leeftijd, aan de gevolgen van een longontsteking. Hij nam zijn geheimen doelbewust mee in het graf, zegt Judy. “Hij wilde niet dat mensen zouden denken dat hij homo was, of dat het zijn schuld was. Hij zei: ‘Mama, iemand heeft me pijn gedaan, maar ik wil hen niet op mijn beurt kwetsen. Ik moet dit mee in het graf nemen.’”