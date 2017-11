Charlie Sheen ontkent beschuldigingen van verkrachting TDS

06u20 0 Chris Pizzello/Invision/AP Celebrities Charlie Sheen ontkent formeel de beschuldigingen van verkrachting aan zijn adres. A cteur Dominick Brascia beweert in het Amerikaanse blad The National Enquirer dat de acteur in de jaren ’80 de toen 13-jarige acteur Corey Haim heeft verkracht op de set van de film 'Lucas'.

Dominick Brascia, bekend van 'Friday the 13th: A New Beginning', kwam met het verhaal naar buiten. De acteur was bevriend met de inmiddels overleden Haim, en meent dat hij door Sheen werd misbruikt. Haims naam kwam eerder al naar boven als slachtoffer van seksueel misbruik.

In de jaren ’80 maakten de toen nog jonge tieners furore als 'The Corey’s'. Haim kreeg later af te rekenen met een drugsverlaving. Hij overleed in 2010 aan een longontsteking.