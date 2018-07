Charlie Sheen neemt het op voor ontslagen Roseanne: "Ik snap haar pijn" TDS

30 juli 2018

23u10

Bron: ANP 0 Celebrities Charlie Sheen kan zich goed inleven in wat Roseanne Barr de afgelopen weken voor haar kiezen heeft gekregen. De acteur, die zelf werd ontslagen bij Two And A Half Men, snapt dan ook dat ze het er moeilijk mee heeft.

"Ik snap die absolute wanhoop maar al te goed", zei Charlie maandag in een interview met de Australische radiozender Kiis 1065. "Het gaat namelijk niet om haar zelf, maar om alle mensen waarvan zij weet dat die ook slachtoffer zijn. Als ik me niet focus op haar woorden maar op haar stem, hoor ik de frustratie en de pijn. Het is heel droevig."

ABC besloot te stoppen met de reboot van de televisieserie Roseanne, toen Roseanne in opspraak kwam door een serie tweets over de voormalig adviseur van oud-president Barack Obama. Ze noemde haar onder meer de baby van de Moslimbroederschap en Planet of the Apes.

Charlie werd in 2011 ontslagen bij Two And A Half Men, waarin hij de hoofdrol vertolkte, omdat hij het meermaals aan de stok had gekregen met de producers van de komedieserie. De sitcom ging zonder hem verder.