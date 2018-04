Charlie Sheen moet 5 miljoen dollar ophoesten aan de Amerikaanse staat DBJ

30 april 2018

21u20 0 Celebrities Charlie Sheen heeft een flinke betalingsachterstand bij de Amerikaanse belastingdienst. De 52-jarige acteur moet nog bijna 5 miljoen dollar (4,1 miljoen euro) overdragen aan de fiscus.

Volgens The Blast, die rechtbankpapieren in handen heeft, gaat het om achterstallige belastingen over het jaar 2015. In dat jaar maakte Charlie bekend dat hij hiv heeft. Sindsdien leeft de acteur een teruggetrokken leven.

Dat Charlie wellicht in de financiële problemen zit, verklaart waarom hij eerder deze maand zijn villa in Los Angeles te koop heeft gezet. Sheen vraagt 9.999.999 dollar (8,2 miljoen euro) voor de riante woning. Sheen verdiende op het hoogtepunt van zijn carrière 1,8 miljoen dollar (bijna 1,5 miljoen euro) per aflevering van 'Two and a Half Men'. Hij was daarmee de best betaalde televisieacteur.