Charlie Puth probeerde Mac Miller te helpen: "Ik dacht altijd dat ik degene zou zijn die hem weer op het rechte pad zette" MVO

12 september 2018

09u24 0 Celebrities Charlie Puth heeft de afgelopen maanden geprobeerd om zijn vriend Mac Miller clean te krijgen. De zanger zegt dat hij goede vrienden met de overleden rapper was geworden.

"Ik dacht altijd dat ik degene zou zijn die hem kon helpen clean te worden en hem weer op het juiste pad kon krijgen", aldus de 26-jarige Charlie, die het gevoel heeft dat hij niet genoeg voor Mac Miller heeft gedaan. "We praatten bijna elke dag en ik heb weinig vrienden met wie ik het zo snel zo goed kon vinden."

Mac Miller werd vrijdag dood gevonden in zijn woning in Los Angeles. Een overdosis is hem vermoedelijk fataal geworden.