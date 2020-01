Charlie Hunnam heeft spijt van uitspraken over huwelijk: “Ik heb m’n vriendin gekwetst” BDB

30 januari 2020

09u50

Bron: ANP 0 Celebrities Charlie Hunnam (39) had niet moeten zeggen dat het huwelijk niets voor hem betekent. Dat vertelt de acteur zelf tegenover de camera's van TooFab. De ‘Sons Of Anarchy’-ster stelt dat hij zijn vriendin Morgana McNelis heeft gekwetst met die uitspraken.

In een interview met Sirius FM eerder deze maand vertelde Hunnam dat hij nogal onverschillig tegenover het huwelijk staat. Hij zei ook dat zijn vriendin daar anders over denkt. “Zij wil het heel graag. Ik zou het doen omdat het belangrijk voor haar is, maar ik heb er zelf geen romantische gevoelens bij.” De presentator van de show grapte daarop nog: “Dat zou ik er niet bij zeggen als je je aanzoek doet.”

“Ik heb mijn vriendin echt gekwetst met die woorden en ik heb er enorm spijt van dat ik dat heb gezegd”, laat Hunnam nu weten. “Ik meende het eigenlijk niet eens, het was gewoon een stomme uitspraak. Zoiets wat je zegt als je onder vrienden bent, als je niet wil laten merken hoe je ergens echt over denkt.”

De acteur geeft toe dat hij wel romantisch is. “En de realiteit is dat ik mezelf al als getrouwd beschouw. Ik ben al veertien jaar samen met mijn vriendin, wat ik probeerde duidelijk te maken is dat het officiële papiertje me niets doet, maar het romantische gebaar wel.”