Chaotische danspasjes en een bijzonder reclamefilmpje: Carole Baskin uit ‘Tiger King’ krijgt laagste score in ‘Dancing With The Stars’

16 september 2020

09u02

Bron: Bustle/ANP 0 Celebrities Gehuld in een pakje met tijgerprint - hoe kon het ook anders - zette ‘Tiger King’-ster Carole Baskin (59) haar beste beentje voor in de eerste aflevering van ‘Dancing With The Stars’. En dat op het nummer ‘Eye of The Tiger’ van Survivor: origineel kon je het niet noemen. Hoewel de juryleden enthousiast waren over haar deelname, kreeg ze toch de laagste score van de avond. Bovendien was ook het reclameblok bijzonder: in een filmpje lanceerde de familie van de vermiste echtgenoot van Baskin een oproep naar tips over z'n verdwijning.

Dierenactiviste Carole Baskin zette maandagavond in de eerste aflevering van ‘Dancing With The Stars’ een zwoele paso doble neer. Of dat was toch de bedoeling. Het geheel oogde namelijk nogal chaotisch. Doorheen de hele dans werd er continu verwezen naar ‘Tiger King’ - de Netflix-realityreeks waarmee Baskin wereldwijd bekend werd. Haar danspartner zat in het begin van het nummer in een tijgerkooi en het koppel danste in outfits met tijgerprint. Ook de songkeuze - ‘Eye of The Tiger’ van Survivor - sloot netjes aan bij het thema.

Hoewel de juryleden enthousiast waren over de verschijning van Carole, kreeg ze toch het laagste puntenaantal van de avond. De kijkers waren wel extatisch en op sociale media regende het grappige tweets over de prestatie van Baskin. De realityster kreeg dan ook genoeg stemmen om door te stoten naar de volgende aflevering.

Who had Carole Baskin dancing to Eye of the Tiger on Dancing with the Stars on their 2020 Bingo card? #dwts pic.twitter.com/aUHkWPOuA6 Dust in Busters(@ DJM5226) link

Bijzondere oproep

Tijdens het reclameblok waren alle ogen gericht op het spotje over Don Lewis, de vermiste man van Baskin. Zijn familie had namelijk zendtijd gekocht om een oproep naar tips over z’n verdwijning te lanceren. Lewis wordt sinds 1997 vermist, en werd in 2002 officieel doodverklaard. In de docureeks ‘Tiger King’ beschuldigde Baskins aartsvijand Joe Exotic haar ervan iets met zijn vermissing te maken te hebben. Hij suggereerde daarbij zelfs dat Carole haar echtgenoot heeft vermoord en zijn lichaam aan de tijgers in haar natuurpark heeft gevoerd.

In het spotje dat werd uitgezonden kwamen de drie dochters van Don, een succesvolle zakenman, aan het woord. Zij vertelden dat ze hun vader missen en antwoorden willen op hun vragen over zijn verdwijning. Ze noemden daarbij ook expliciet de naam van Baskin. Dons assistente stelde in het filmpje dan weer dat de familie vooral op zoek is naar gerechtigheid, en hun advocaat vroeg het publiek om iets van zich te laten horen als ze meer informatie hebben. De familie looft een beloning uit van 100.000 dollar (843.000 euro) voor de tip waarmee de zaak wordt opgelost.

“Ik ben hier niet door verrast, maar ik heb er verder niets over te zeggen”, reageerde Baskin achteraf. De dierenactiviste heeft altijd beklemtoond dat ze niets met de verdwijning van haar ex-echtgenoot te maken heeft. “Ik maak me geen zorgen over wat mensen over me zeggen”, besloot ze.

