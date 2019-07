Channing Tatum windt zich op over app ‘The Pattern’ (en onthult dat hij in therapie is) SD

15 juli 2019

21u36

Vrijdag plaatste acteur Channing Tatum (39) een filmpje op Instagram waarin hij zich vragen stelt over een nieuwe app die hij gedownload heeft, The Pattern. Terwijl hij dat doet, laat hij ook vallen dat hij in therapie is én moedigt hij iedereen aan om hetzelfde te doen.

“Oké, ik heb antwoorden nodig", begint een vertwijfeld uitziende Channing Tatum in het filmpje. “Hoe weet je wat je over me weet, Pattern? Mensen die voor The Pattern werken, jullie moeten me nu meteen een bericht sturen, en me vertellen hoe jullie dit weten. Ik weet zelfs niet of ik dit wil weten. Ik weet niet of wie dan ook dit zou moeten weten!” De opgewonden acteur gaat verder: “Ik was gisteren in therapie - ja, ik ben in therapie, whatever, iedereen zou in therapie moeten zijn - en ik krijg een melding op mijn telefoon deze ochtend waarin exact dezelfde woorden gebruikt worden die we gisteren in therapie gebruikten. Luistert de telefoon mee? Is dat hoe jullie het doen?” Daarna volgt nog een gepassioneerde oproep om hem te bellen om dit uit te klaren.

‘The Pattern' is een astrologische app die zichzelf beschrijft als een ‘sociaal netwerk dat je helpt om jezelf beter te begrijpen en met anderen op een dieper niveau te verbinden.' De app zou je op maat gemaakte inzichten bieden en een overzicht van wat je op dat moment doormaakt, een beetje gelijkaardig aan een horoscoop. Na Tatums oproep werden zoveel mensen nieuwsgierig naar de app, dat de servers overbelast raakten. ‘The Pattern' reageerde op het bericht van de acteur: “Hey Channing, bedankt om ons te laten weten dat je onze servers wilde laten crashen. We zullen je meteen een bericht sturen.” Of Tatum de nodige uitleg gekregen heeft, is niet duidelijk.