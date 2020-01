Channing Tatum verdedigt vriendin Jessie J: "Niemand is mooier dan zij ... zelfs mijn ex niet” SDE

25 januari 2020

13u57

Bron: Instagram 0 Celebrities Channing Tatum (39) is weer gelukkig in de liefde. Eerder deze week bevestigde de acteur dat hij opnieuw samen is met zangeres Jessie J (31). De twee gingen in december uit elkaar na een relatie van iets meer dan een jaar, maar de aantrekkingskracht bleek te groot. En niets kan hun geluk verstoren, zelfs misnoegde fans niet. Dat bewees Channing op Instagram.

Vrijdag plaatste Channing Tatum na enkele weken van stilte opnieuw een foto met Jessie J online. De twee werden recent terug een koppel na een korte breuk en verschenen vrijdagavond voor het eerst opnieuw samen op de rode loper van het MusiCares Person of the Year Gala. “Vanavond ga ik deze eenhoorn horen zingen”, schreef hij bij de foto van het koppel in eenhoornhoedjes. Het duurde echter niet lang voor een fan reageerde: “Jenna ziet er beter uit met jou.” Daarmee verwees ze naar Channings ex-vrouw Jenna Dewan, met wie hij acht jaar getrouwd was.

(Lees verder onder de foto.)

De acteur liet dat echter niet zomaar gebeuren en reageerde: “Hey Alex, normaal gezien antwoord ik niet op dit soort dingen. Maar je lijkt me een ondoordacht persoon die verschrikkelijk gelukkige mensen haat. Waarom denk je niet even serieus na over wat je doet? Het is kwetsend en ik wil het niet hebben. Als je de oneindig en onaantastbare schoonheid en vrouw die Jess is niet kan steunen, ga dan alsjeblieft weg. Niemand wil je hier. In het bijzonder ikzelf.” En hij vervolgde: “Er is niemand die aantrekkelijker en mooier is dan Jess. Niet alleen om naar te kijken, maar ook als mens. En ja, dat is inclusief mijn ex. Het spijt me van je mening, maar wat ik net gezegd heb, zijn feiten. Alleen maar feiten.”

In een later bericht verduidelijkte hij nog: “Om het even heel duidelijk te maken voor iedereen die graag mijn woorden verdraait: Jenna is ook mooi en geweldig. Maar niemand is mooier of beter dan iemand anders. Schoonheid is niet meetbaar. Het is geen objectief begrip. Dus terwijl jullie mooie mensen nadenken over mijn woorden en proberen om een relletje te beginnen, ga ik van mijn avond genieten met mijn prachtige vrouw.”

En Jessie J, die kon de woorden van haar vriend best waarderen. Zij antwoordde: “Mijn schatje! Horns out!”

Ondertussen schakelde Channing de commentaren op de bewuste foto uit.