Channing Tatum maakt slijm met zijn dochter, en heeft daar duidelijk spijt van TK

26 november 2018

09u57 0

Channing Tatum mag dan een van de meest beroemde acteurs ter wereld zijn, hij is ook gewoon papa van dochter Everly (5). En dat betekent dat hij van haar moest deelnemen aan de nieuwste hype in kinderland: slijm maken (inclusief prinsessenkroon). Glamoureus is anders, maar wij wedden dat hij volgens Everly wel de beste papa ter wereld is.