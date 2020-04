Channing Tatum en Jessie J voorgoed uit elkaar (en hij zit alweer op datingapp voor celebs) TDS

04 april 2020

12u00

Bron: The Sun 0 Celebrities Acteur Channing Tatum (39) en zangeres Jessie J (31) hebben volgens hun omgeving dan toch definitief een punt gezet achter hun relatie. e wilden hun liefde nog een kans geven, maar helaas is het niet gelukt”, klinkt het in The Sun. Acteur Channing Tatum (39) en zangeres Jessie J (31) hebben volgens hun omgeving dan toch definitief een punt gezet achter hun relatie. Eind 2019 gingen de twee nog als vrienden uit elkaar, om zich enkele weken later weer te verzoenen . Toch zouden hun verschillen alsnog te groot zijn geworden. “Z

Channing en Jessie besloten eind vorig jaar een punt te zetten achter hun relatie van meer dan een jaar. Ze gingen toen als vrienden uit elkaar, en er werd zelfs gezegd dat de twee nog steeds ‘heel hecht’ waren. Het was voor de vrienden van het koppel geen verrassing dat ze elkaar teruggevonden, al lijkt er nu toch definitief een einde te zijn gekomen aan hun relatie.

“Jessie en Channing geven echt om elkaar. Je hoeft alleen maar naar de stroom aan berichten te kijken die ze tijdens hun relatie over elkaar hebben deelden om dat in te zien”, luidt het in The Sun. “Daarom wilden ze hun liefde nog een kans geven, maar helaas is het niet gelukt. De breuk was in onderling overleg en ze hebben nog steeds contact. Ze brengen tijd apart door en staan ​​open voor het ontmoeten van nieuwe mensen. Al zou het ook niet verbazen moest er in de toekomst weer sprake zijn van een verzoening.”

Datingapp

Volgens de omgeving van het koppel is Channing intussen alweer actief op datingapp Raya. Die app bestaat al sinds 2015, en wordt beschreven als een ‘datingapp voor de elite, waarop enkele goedgekeurde leden actief zijn’. Een anoniem comité van ongeveer 500 personen beslist wie wel en niet op het platform naar de liefde mag zoeken. De vereisten: een groot fortuin, goede looks, een creatief of invloedrijk beroep, faam en liefst ook miljoenen volgers op sociale media. Goede banden hebben met celebrity’s die al lid zijn is ook handig.

Raya is dus gesloten voor buitenstaanders en dat geeft bekendheden zoals Channing een veilig gevoel. Zo kan hij kennismaken met vrouwen in Hollywoodkringen die hopelijk ook discreet zijn. “Hij wil graag iemand daten en is daar niet beschaamd over. Channing wil plezier hebben en het maakt hem niet uit of hij nu iemand online ontmoet of gewoon op straat”, luidt het. En plezierig lijkt zijn profiel alvast te zijn. “And yes, I used to be a stripper. Sorry”, staat er - inclusief emoji met opgehaalde schouders - te lezen op zijn pagina. De acteur voegde naar verluidt ook nog het nummer ‘Brown Sugar’ van D’Angelo toe - kwestie van geïnteresseerde vrouwen helemaal te overtuigen.

De acteur en de zangeres begonnen te daten een paar maanden nadat bekend werd dat Tatum en zijn vrouw Jenna Dewan, met wie hij een dochter heeft, uit elkaar waren. Dewan is intussen zwanger van haar nieuwe vriend.