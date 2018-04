Channing Tatum en Jenna Dewan gaan scheiden SD

03 april 2018

06u22

Bron: ANP 1 Celebrities Channing Tatum (37) en zijn vrouw Jenna Dewan Tatum (37) gaan scheiden. Dat hebben de acteurs bekendgemaakt in een statement die ze op hun sociale media deelden.

"Hallo wereld, we hebben iets dat we willen delen", beginnen de twee hun verklaring. Daarin schrijven ze dat het raar voelt dat ze een beslissing als deze wereldkundig moeten maken, maar dat dat "een consequentie is van het leven waar we voor gekozen hebben, en waar we ook erg dankbaar voor zijn."

Channing en Jenna laten weten: "We hebben de liefdevolle beslissing gemaakt om uit elkaar te gaan. We zijn jaren geleden voor elkaar gevallen, en er is niets veranderd aan hoeveel we van elkaar houden. Maar de liefde is een prachtig avontuur waarin we momenteel verschillende wegen inslaan."

De aanstaande exen leerden elkaar kennen tijdens de opnames van de film 'Step Up' uit 2006 en trouwden in 2009. Ze hebben een dochter van bijna vijf. "We zijn nog steeds een familie en zullen altijd de toegewijde ouders van Everly blijven", zeggen ze in de verklaring. "We willen jullie bij voorbaat danken voor het respecteren van de privacy van ons gezin."

