Channing Tatum eert overleden vriend: "Ik zal nooit vergeten hoe hij me beschermde"

24 augustus 2018

11u10

Nu is hij een van de meest bekende acteurs ter wereld, maar Channing Tatum is zijn bescheiden afkomst nog niet vergeten. Op Instagram postte de celeb een pakkend eerbetoon aan een van zijn jeugdvrienden, die een paar dagen geleden overleed.

"Mijn eerste beste vriend Cory Vaughn heeft deze wereld dinsdag verlaten voor de volgende", schreef de 38-jarige acteur op Instagram. "Ik zal nooit vergeten hoe hij het voor mij opnam en me beschermde toen ik naar Mississippi verhuisde. Hij zou met iedereen gevochten hebben. Al het gelach en de problemen waarin we verzeild raakten... Ik zal in dit leven nooit meer zijn glimlach zien, en dat gaf me de drang om iedereen eraan te herinneren dat je niets mag uitstellen. Afspreken met een vriend, of zelfs gewoon bellen of een berichtje sturen. Je weet nooit wat er op je afkomt."

Tatum postte ook een foto van hem en Corey als kinderen.

Rip Corey I’ll never forget your crazy ass. I love you with all my heart. All my prayers to your beautiful family. Een foto die is geplaatst door null (@channingtatum) op 24 aug 2018 om 06:03 CEST