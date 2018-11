Channing Tatum dankt zijn carrière aan Amanda Bynes KD

27 november 2018

21u25

Bron: Paper 0 Celebrities Hollywoodster Channing Tatum (38) dankt zijn carrière aan Amanda Bynes (32). Dat vertelt het gewezen kindsterretje in een interview met het Amerikaanse magazine Paper.

Amanda begon haar carrière als 7-jarige. Toen ze 13 was, kreeg ze haar eigen televisiereeks ‘The Amanda Show’. De actrice speelde ook de hoofdrol in verschillende films, waaronder in ‘She’s The Man’. Haar tegenspeler was Channing Tatum.

“Ik heb echt gevochten om Channing in die film te krijgen”, vertelt de actrice nu. “Hij was nog niet beroemd, hij had enkel een reclame voor het frisdrankmerk Mountain Dew gefilmd.” Amanda was onder de indruk van dat reclamespotje en drong er op aan dat Channing voor de film gecast zou worden. “Die jongen is een ster, elke meid zal van hem houden”, zei ze. Maar de producers waren niet overtuigd. “Hij is veel ouder dan jullie”, klonk het. Amanda gaf echter niet thuis en kreeg haar zin.

Enkele maanden na ‘She’s The Man’ was Channing ook te zien in de eerste ‘Step Up’-film. Sindsdien is de acteur een grote naam in Hollywood.