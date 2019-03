Chance the Rapper stapt in het huwelijksbootje TDS

09 maart 2019

12u16

Bron: ANP 0 Celebrities Chance the Rapper gaat dit weekend trouwen. De 25-jarige artiest is sinds juli vorig jaar verloofd met zijn vriendin Kirsten Corley, met wie hij in 2013 een relatie kreeg.

In zijn nummer All We Got uit 2016 gaf de rapper al aan dat hij wilde trouwen met zijn jeugdliefde, maar het stel ging datzelfde jaar uit elkaar. Kirsten stapte daarop naar de rechtbank om de voogdij over hun dochter te regelen, maar een zaak bleek onnodig toen het stel begin 2017 herenigde.

Afgelopen week deelde Chance the Rapper op Twitter, een pseudoniem van Chancelor Bennett, dat hij dit weekend zijn jawoord geeft aan zijn jeugdliefde. Hij plaatste een foto van Kirsten uit 2003, toen hij haar als negenjarige ontmoette op een feestje op het werk van zijn moeder. Kirsten trad daar op met andere meisjes met een playback-act van Destiny’s Child.

Lotsbestemming

“Het was het mooiste meisje dat ik ooit had gezien in mijn korte leven. Ik heb haar alleen maar aangestaard, ze playbackten beter dan professionals”, herinnert de bruidegom zich. “Mijn vader tikte me op mijn schouders. Ik had toen al twee talentenjachten gewonnen met dansen en opgetreden op een kleuterschool en tijdens een eerbetoon aan Michael Jackson. Sindsdien wilde mijn vader altijd in gezelschap van anderen bewijzen dat ik een ‘entertainer’ was. Hij was trots, maar ik was altijd nerveus. Hoewel ik het in me had, was het altijd traumatisch voor me als de muziek aanging in het bijzijn van mijn vader en andere volwassenen. Ik wist dan dat hij me zou vragen te dansen. Ik was verlegen.”

“Mijn vader stootte me opnieuw aan, maar ik wilde niet. Het voelde niet goed. Niet omdat het niet mijn feestje was, niet omdat het de show van de meisjes was, niet omdat ik zenuwachtig was. Het was omdat ik wist ‘ik ga met dit meisje trouwen’. Ik wilde niets overhaasten. Dus ik schudde met mijn hoofd, verdween achter de toeschouwers en heb mezelf niet geïntroduceerd. Zestien jaar later is de tijd rijp. Ik ga met dit meisje dansen en wel op mijn huwelijk. Ik ga met haar dansen, omdat ze mijn lotsbestemming is.”