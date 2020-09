Chadwick Boseman betaalde loon tegenspeelster Sienna Miller deels uit eigen zak: “Gracieus en respectvol” Redactie

30 september 2020

08u02

Bron: De Morgen 0 Celebrities Het nieuwste exemplaar van filmmagazine ‘Empire’ is volledig gewijd aan het veel te vroege overlijden van acteur Chadwick Boseman. Onder andere collega-acteurs blikken terug op het leven van de ‘Black Panther’-acteur. Zo vertelt Sienna Miller, Bosemans tegenspeelster in thriller ‘21 Bridges’, dat de acteur eigenhandig een deel van haar loon bijpaste.

Chadwick Boseman wou te allen prijze Sienna Miller als tegenspeelster in de politiethriller ‘21 Bridges’, waarvan hij zelf de productie voor zijn rekening nam. Miller had eerst weinig zin in het voorstel omdat ze nood had aan een pauze. “Hij was een fan van mijn werk, wat opwindend was aangezien ik tien keer meer fan was van hem. Hij benaderde me om het te doen, maar ik wou er eigenlijk even tussenuit. Ik was uitgeput en non-stop aan het werk geweest, ook al wou ik echt eens met hem samenwerken.”

‘21 Bridges’ was een film met een hoog budget, en navenante lonen. Miller legde de lat dan ook hoog, in het besef dat er nog steeds een loonkloof is in Hollywood. “Ik doe het enkel als ik correct betaald word”, liet ze zich ontvallen tegen de studiobazen. En dan deed Boseman iets ongezien in de filmindustrie. “Chadwick paste mijn salaris bij zodat ik aan het bedrag kwam dat ik had vooropgesteld. Hij zei dat ik dat verdiende.”

Miller zei dat ze lang heeft getwijfeld om het nieuws naar buiten te brengen, maar dat dat perfect illustreert wat voor een genereus persoon Boseman was. “Het is het meest verbazingwekkende dat ik ooit heb meegemaakt. Zo’n dingen gebeuren gewoon niet. Het is ondenkbaar dat een andere man in Hollywood zo gracieus en respectvol is.”

Boseman overleed eind augustus op 43-jarige leeftijd aan darmkanker. Hij was al vier jaar ziek, maar bracht dat nieuws nooit naar buiten.