CEO verlaat modehuis van Victoria Beckham

13 juli 2019

08u06

Bron: WWD 2 Celebrities Paolo Riva, de CEO van Victoria Beckhams modehuis, stapt op. Volgens het Britse medium WWD zou de man om persoonlijke redenen bij het Britse label vertrekken. Paolo Riva werd in september 2018 aangenomen bij Victoria.

Ralph Toledano, de huidige voorzitter van het merk, zal Paolo zijn taken tijdelijk overnemen. “Het is een plezier geweest om samen te werken met Paolo. De directie wil hem dan ook bedanken voor zijn bedrage,” klinkt het in een mededeling. “Ik kijk ernaar uit om de strategie verder te integreren samen met Victoria en ons team.”