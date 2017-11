CEO Telenet over Bart De Pauw: "Zou hetzelfde gedaan hebben als Lembrechts" MVO

Telenet-baas John Porter zat gisteren samen met zijn moeder in 'Van Gils en Gasten'. "Als ik VRT-CEO Paul Lembrechts was, had ik hetzelfde gedaan," zo zegt Telenet-CEO John Porter in 'Van Gils en Gasten'. Hij was er samen met zijn moeder Sandra Van Fossen, een activiste voor vrouwenrechten.

"Het is belangrijk dat je mensen samenbrengt in een omgeving waar ze zich veilig voelen, waar ze productief en creatief kunnen zijn," klinkt het. "Je moet streng optreden tegen dit soort zaken, dat doen we bij Telenet ook."

'It's Showtime', een show die al eerder met Bart De Pauw werd opgenomen, blijft bij Telenet wél in het tv-aanbod. Dan noemen ze iets tussen Bart en de VRT.

Van Fossen ziet er in ieder geval ook het positieve van in: "We bereiken een keerpunt waarbij vrouwen niet meer bang zullen zijn om erover te praten."