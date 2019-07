Celstraf voor oprichter Sundance Filmfestival vanwege kindermisbruik MVO

03 juli 2019

10u19

Bron: ANP 0 Celebrities Eén van de oprichters van filmfestival Sundance gaat voor minimaal zes jaar achter de tralies voor kindermisbruik. Sterling Van Wagenen had eerder al schuld bekend.

De rechter in de zaak sprak dinsdag een straf uit van zes jaar tot levenslang cel, en gaf daarbij volgens The Hollywood Reporter aan dat hij hoopt dat de 72-jarige langer zit dan het minimum.

Van Wagenen stond samen met Robert Redford aan de wieg van Sundance, dat in 1978 z’n eerste editie beleefde. Redford is nog altijd betrokken bij het filmfestival, Van Wagenen vertrok in de jaren 90.

De misbruikzaak kwam aan het licht toen deze winter een geluidsopname opdook waarin Van Wagenen toegeeft zich te hebben vergrepen aan het kind. Volgens de lokale krant The Daily Utah Chronicle ging om het om een vriendinnetje van zijn zoon, dat bij hen logeerde. Het misbruik zou twee keer hebben plaatsgevonden, in 2013 en 2015, toen het meisje 10 en 13 jaar oud was.

Dapper

De rechter prees het slachtoffer dinsdag om haar moed Van Wagenen aan te geven. “Je hebt gedaan wat juist was en je bent niet verantwoordelijk voor wat er gebeurd is en wat er nog gebeuren gaat. Je ben een dappere jonge vrouw.”

Het Sundance Institute, de organisator van het filmfestival, reageerde eerder al op de aanklachten tegen de mede-oprichter. De stichting liet weten het gedrag van Van Wagenen te verwerpen. Ook zei het instituut: “We verklaren ons solidair met iedereen die zo dapper is de waarheid te vertellen en misbruik aan het licht te brengen.”