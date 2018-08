Celstraf voor hacker die naaktfoto's van Jennifer Lawrence lekte kv

30 augustus 2018

04u08

De man die Jennifer Lawrence hackte en meerdere naaktfoto's openbaarde, is door een rechter 8 maanden cel opgelegd. Naast zijn celstraf zal George Garofano nog 3 jaar onder supervisie blijven als hij weer vrij is.

Garofano hackte de iCloud-accounts van de actrice, die tot haar ontzetting zichzelf naakt over het internet zag gaan. In april bekende hij schuld en zei hij zich voorgedaan te hebben als een medewerker van Apple's online beveiligingsteam om zo toegang te krijgen tot gebruikersnamen en wachtwoorden.

De hacker was een van de vier mensen die aangeklaagd zijn in het omvangrijke 'celebrity hacking'-schandaal, dat begon in 2014. Niet alleen Jennifer Lawrence was de klos, onder andere Kate Upton, Ariana Grande en Kirsten Dunst zagen ook hun persoonlijke foto's online verschijnen. De andere drie hackers waren al berecht, met straffen variërend van negen tot achttien maanden cel.