Céline Dion verdedigt haar (gebrek aan) gewicht TK

03 april 2019

09u13

Bron: ANP 0 Celebrities Céline Dion kwam de afgelopen maanden meerdere malen in het nieuws vanwege haar gewicht, dat volgens veel van haar fans 'zorgwekkend laag' is. De zangeres maakte gisteren echter korte metten met de aantijgingen en zegt 'dat er niets aan de hand is'. "Mijn gewicht is prima," aldus Céline.

Céline liet tijdens een interview met Good Morning America het volgende weten: "Ja, ik ben dun. Dat ben ik altijd geweest. Maar ik ben ook aardig, dat ben ik ook altijd geweest. Ik ben inderdaad ietsje magerder, maar geloof me, er is niets aan de hand met mij. Ik heb gewoon een nieuwe passie ontdekt: dansen"

Het verlies van haar echtgenoot Rene Angelli, drie jaar geleden, heeft de hitzangeres behoorlijk aangegrepen. "Ja, natuurlijk was dat heftig. Maar je kan niet ineens stoppen met leven, je moet gewoon doorgaan. Elke nieuwe ochtend is het begin van een nieuwe dag, waarmee je je eigen leven een frisse start geeft.”

Céline is vooral erg trots op haar kinderen, die het de afgelopen drie jaar niet makkelijk hebben gehad. "Ze groeien op...En dan kijk ik naar ze en denk: wow, dat hebben we toch maar even mooi geflikt met z'n allen. Dat moment vervult mij dan met trots.”