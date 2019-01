Céline Dion reageert op geruchten over nieuwe romance: “Nee, ik ben nog single!” SD

29 januari 2019

17u30

Bron: People 0 Celebrities Céline Dion heeft eindelijk de lucht geklaard over de geruchten die al jaren de ronde doen over een mogelijke relatie tussen haar en haar danser Pepe Munoz. In een interview met Dan Wooton is ze formeel: “Ik ben single.”

De 50-jarige Céline Dion leerde de 34-jarige Spaanse Munoz twee jaar geleden kennen toen hij als danser bij haar in dienst kwam. Het klikte meteen tussen de twee. “Het was waarschijnlijk heel overweldigend voor hem in het begin toen we samen begonnen werken omdat we samen dansten. We kwamen meteen goed overeen als vrienden, we hadden een goede tijd samen. Het evolueerde. Maar wanneer mensen foto’s begonnen nemen en vragen begonnen stellen: ‘Wie is dat?’ René?’ ... Laten we niet alles mengen.”

De Canadese zangeres begrijpt wel dat mensen in de war zijn en zich vragen stellen over hun relatie. “We zijn de beste vrienden. Natuurlijk knuffelen we en houden we elkaars hand vast en gaan we samen weg, dus mensen zien dat. Ik bedoel, hij is een gentleman. Hij geeft me zijn hand wanneer we uitgaan.” Maar dat er iets meer gaande is, ontkent de weduwe. Haar echtgenoot, René, stierf in januari 2016 aan kanker. “Ik ben single. De pers zei: ‘Oh mijn god, René is net dood en nu is er al een andere man.’ Wel ja, er is een ander man in mijn leven, maar niet dé man!” Ze mag dan formeel ontkennen dat er iets gaande is tussen de twee, toch vindt Dion het niet erg als mensen denken dat er wel een relatie is. “Ik vind het niet erg. Hij is knap en hij is mijn beste vriend.”