Céline Dion over de dood van haar man: "Hij heeft er niets van gevoeld" KDL

19 februari 2018

14u53

Bron: ANP 0 Celebrities René Angélil, de overleden man van Céline Dion (49), is twee jaar na zijn dood nog altijd enorm belangrijk voor de zangeres. "Hij leeft nog steeds voort. Hij is dan wel niet fysiek bij ons, maar hij is er altijd. Ik zie hem elke dag door de ogen van mijn kinderen", zei Céline in de Australische tv-show 'The Project'.

René overleed in januari 2016 op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van keelkanker. Hij ontmoette Céline toen ze twaalf was en trouwde in 1994, veertien jaar later, met haar. Het koppel kreeg drie kinderen samen.

De 49-jarige Céline keek in de uitzending ook terug op de tijd dat ze voor René moest zorgen. "Drie jaar lang kon hij niet eten of drinken. Hij kreeg voedsel via een slangetje", vertelde de zangeres, die hoopte dat haar man uiteindelijk vredig zou sterven na al die jaren van lijden. "Ik wilde dat hij vredig zou gaan, zonder zorgen." Dat is volgens Céline uiteindelijk ook gebeurd. "Hij kreeg een lichte hartaanval. Het ging zo snel, hij heeft er niets van gevoeld."