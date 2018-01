Celine Dion geeft liever geen advies aan Lady Gaga MVO

Eind dit jaar trekt Lady Gaga naar Las Vegas om daar voor de rest van het jaar te verblijven. Dat maakt deel uit van een residentiecontract dat de zangeres zopas ondertekende. Celine Dion, die al meer dan tien jaar exclusief in Las Vegas werkt, heeft echter geen advies voor de jonge zangeres.

"Advies voor Lady Gaga? Nee!" reageerde Dion tijdens de Andy Cohen Show. "Ten eerste weet dat meisje perfect waar ze mee bezig is. En ik zou nooit, nooit, nooit of te nimmer iemand die zo getalenteerd is vertellen wat ze op professioneel gebied moet doen. Ze weet dat zelf ook wel. Ik ga sowieso wél naar haar show kijken!"

Een duet met Gaga ziet ze zeker zitten, beaamde ze toen ze ernaar gevraagd werd. "Oh dat zou fantastisch zijn, dat zou ik echt geweldig vinden. Kom op Lady Gaga, we wachten hier op je!"