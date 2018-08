Celebs spotten? Dat kan je in dit Brusselse restaurant: "Pharrell Williams is deze week al twee keer komen eten" TK

18 augustus 2018

15u22

Bron: VRT 0 Celebrities Een wereldster die komt eten in je restaurant, dat is al heel wat. Een beroemdheid die twee dagen op rij over de vloer komt, dat is bijna ongehoord. Het overkwam deze week het Brusselse restaurant Ricotta & Parmesan. Zelf blijven ze er echter nuchter onder: "Hij is niet onze eerste bekende bezoeker."

Het Italiaanse restaurant Ricotta en Parmesan, vlakbij de Munt, kreeg eergisteren hoog bezoek over de vloer: niemand minder dan Pharrell Williams stapte de zaak binnen. "Eergisteren om 23 uur kwam hij binnen, met een entourage van zeven mensen, onder wie bodyguards", vertelt het personeel aan VRT NWS. Williams was in het land voor Pukkelpop, waar hij gisteren optrad met zijn band N.E.R.D.

Het bleef ook niet bij die ene keer, want de dag erna zakte de wereldster na zijn optreden opnieuw af naar Brussel en koos hij opnieuw voor het restaurant. "Hij vond het blijkbaar zo goed dat hij hier gisteren weer was. Het was een mooi moment." Het gezelschap koos voor een combinatie van pizza's en pasta's.

Pharrell is overigens niet de eerste die er over de vloer komt. "We hebben een kleine zaal achteraan het restaurant en artiesten stellen dat op prijs. Williams is lang niet onze eerste bekende bezoeker. Eerder zagen we hier al de mannen van ZZ Top, David Bowie en Pink Floyd", aldus de baas van Ricotta & Parmesan.