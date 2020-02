Celebs en superrijken zoeken massaal een lief via exclusieve dating-app: “Amper 8% van de kandidaten wordt toegelaten” MVO

12 februari 2020

10u30

Bron: ANP 2 Celebrities Wereldberoemd en op zoek naar een lief? Tja, dan kan je niet terugvallen op Tinder. Gelukkig is er Raya, een exclusieve datingapp voor de extreem rijken, die maar 8% van alle kandidaten op haar platform toelaat. Zo kunnen ook celebrities via het internet op zoek naar een geschikte date.

De app bestaat al sinds 2015, en wordt beschreven als een ‘dating-app voor de elite, waarop enkele goedgekeurde leden actief zijn’. Vogue-journaliste Karley Sciortino noemt de applicatie het ‘Soho House van de dating wereld’. “Het is de materiële variant van ‘jij mag niet bij ons aan tafel zitten’”, lacht ze. “Maar het wérkt wel. Want de superrijken en de wereldsterren vinden er massaal hun weg naar.”

Cara Delevigne, Drew Barrymore, Amy Schumer, Ben Affleck, John Mayer, Kelly Osbourne, Joe Jonas, en talkshowpresentator Trevor Noah zouden er stuk voor stuk al op gespot zijn.

Hoe lid worden?

Het is bijzonder moeilijk om een account op Raya toegewezen te krijgen. Een anoniem comité van ongeveer 500 personen beslist wie wel en niet op het platform naar de liefde mag zoeken. De vereisten: een groot fortuin, goede looks, een creatief of invloedrijk beroep, faam en liefst ook miljoenen volgers op sociale media. Goede banden hebben met celebrities die al lid zijn is ook handig.

Specifieke criteria zijn er echter niét. Er wordt bijvoorbeeld geen bedrag genoemd dat een mogelijke kandidaat zeker op zijn bankrekening moet hebben. Elke kandidaat wordt met de hand geselecteerd. Volgens insiders is het comité op zoek naar dat moeilijk te beschrijven ‘extra element’ dat iemand bijzonder maakt. Oprichter Daniel Gendelman is bijzonder vaag over zijn online gemeenschap: “Het is niet zo dat we elke aantrekkelijke Instagram-ster met vele volgers aanvaarden. Sterker nog, mensen die op sociale media overdreven pronken met hun geld worden over het algemeen gemeden. Dat zijn niet het soort partners waarnaar celebrities op zoek zijn, want zij zijn gesteld op hun privacy.”

NASA

Naast het online gebeuren organiseert Raya ook etentjes voor haar leden. “Een kamer vullen met interessante, invloedrijke mensen die op zoek zijn naar liefde of gezelschap”, verklaart Gendelman. “Dat werkt vaak nog het beste. Eigenlijk niet alleen op vlak van relaties, maar ook voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe zakenpartners.” Het gaat immers niet alleen om celebs. Ook NASA-medewerkers, kankeronderzoekers, schilders en schrijvers zouden tot het selecte clubje behoren.

Ben Affleck

Volgens Patti Stranger, presentatrice van het televisieprogramma ‘Millionaire Matchmaker’, is acteur Ben Affleck een zeer actief gebruiker van Raya. Stranger zegt ‘hem er al miljoenen keren op gezien te hebben’. “Ik denk dat hij een partner moet zoeken met dezelfde kwaliteiten als zijn ex-vrouw Jennifer Garner. Hij is niet voor niets ooit met haar getrouwd, om haar vervolgens de moeder van zijn kinderen te maken. Zij is gewoon een enorme catch. Ben moet eens gaan beseffen dat al die twintigjarige types het niet gaan worden. Die vervelen hem op een gegeven moment. Hij zou het beste uit zijn met iemand die enerzijds een moederlijke kant heeft, maar anderzijds ook de ballen heeft om te zeggen: ik ga jouw rotzooi niet opruimen.” Affleck zou zich in oktober aangemeld hebben bij de dating-app, maar heeft vooralsnog geen geschikte partner weten te vinden.

Strikte regels

Op dit moment heeft Raya zo’n 10.000 leden en 100.000 mensen op de wachtlijst. Hoewel de meeste leden stinkend rijk zijn, kost een lidmaatschap slechts 7,30 euro per maand. Er wordt niet naar links of rechts geswiped, maar de wereldwijde profielen worden er vertoond als slideshow, onder begeleiding van een soundtrack naar keuze. Screenshots nemen of conversaties delen is volledig uit den boze. Als je een screenshot probeert te nemen, weet Raya dat, en dan krijg je een waarschuwingsbericht. Bij een tweede overtreding kan je van het platform gegooid worden.

Of een concept als Raya ook echt werkt, hangt af van wie je bent. Volgens sommige gebruikers is de app een zege: “De leden gedragen zich beter en hebben meer klasse dan op andere dating-apps”, aldus een vrouwelijk lid van de club. Maar een filmmaker die actief is op Raya vindt dan weer dat de app de verkeerde mensen aantrekt. “De meeste mensen die met mij beginnen flirten blijken uiteindelijk gewoon op zoek te zijn naar werk...”