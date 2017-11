Celebrity deelt een foto uit de oude doos. Herken jij haar? KDL

16u15

Bron: Instagram 0 Instagram Victoria Beckham (midden) deelde deze foto uit de oude doos. Celebrities Zowel bekende Vlamingen als buitenlandse sterren delen regelmatig enkele foto's uit de oude doos op Instagram. Zo ook Victoria Beckham.

De modeontwerpster en ex-Spice Girl deelde het kiekje ter gelegenheid van de verjaardag van haar zus Louise. "Gelukkige verjaardag, Louise. We houden allemaal zo erg veel van jou. Je bent de beste zus die iemand zich kan voorstellen en je bent een geweldige moeder. We zijn zo trots op je", schrijft Victoria bij de foto waarop ze samen met Louise en hun broer Christian te zien is.

photo_news Zo ziet Victoria er nu uit.