Catherine Zeta-Jones zet zoon af aan de universiteit, en dat is duidelijk een emotioneel moment

04 september 2018

09u01

Bron: ANP 1 Celebrities De zoon van Catherine Zeta-Jones en Michael Douglas is naar de universiteit vertrokken en de actrice lijkt het daar wat moeilijk mee te hebben. Ze plaatste op Instagram een video van de dag waarop het gezin Dylan (18) afzette op Brown University.

De trotse moeder filmde Dylan voor de compilatie onder meer in zijn studentenkamer en plaatste ook beelden van zijn vader Michael en zusje Carys (15) op de campus. In een korte video is te zien hoe Carys en Dylan afscheid nemen, waar de kersverse student het behoorlijk moeilijk mee lijkt te hebben.

Catherine eindigt de slideshow met wat baby- en kinderfoto's van haar oudste. "Laat de lessen nu echt beginnen", schrijft de actrice bij de beelden. "Ik hou van je Dylan. Heel veel succes bij dit volgende spannende en leerzame hoofdstuk in je leven."

Let the lectures really begin! I love you Dylan. Good luck in the next exciting and enlightening chapter of your life😘