Catherine Zeta-Jones vergist zich even van Douglas

13u35 0 Photo News Catherine Zeta-Jones vindt haar schoonvader Kirk wel erg leuk zo te zien.

Het acteurskoppel Catherine Zeta-Jones en Michael Douglas kregen op het Los Angeles Mission Legacy of Vision Gala in Beverly Hills het gezelschap van Michaels ouders Anne (98) en Kirk Douglas (100) aan tafel. Het ging er op een bepaald moment zo gemoedelijk aan toe dat Catherine zich even van man leek te vergissen en haar schoonvader vol op de mond kuste.

Photo News Catherine en Michael met zijn ouders Kirk en Anne.