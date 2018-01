Catherine Zeta-Jones staat achter Michael Douglas na beschuldigingen van ongepast seksueel gedrag



14u31

Bron: E! Online 0 getty Michael Douglas en Catherine Zeta-Jones in januari van dit jaar. Celebrities Catherine Zeta-Jones (48) heeft voor het eerst gereageerd op de verklaring die haar man Michael Douglas (73) vorige week gaf over een beschuldiging van ongepast seksueel gedrag. De actrice staat geheel achter haar echtgenoot, zo zei ze op de rode loper van de Television Critics Association tegen E! Online.

"Wij steunen de MeToo-beweging meer dan wie ook in deze industrie, ik als vrouw en hij als man", vertelde Catherine, die vorige week ook in het zwart naar de Golden Globes kwam. "En er was geen andere manier om dit verhaal naar buiten te brengen. Hij heeft een verklaring gegeven. Ik denk dat zijn standpunt heel duidelijk is."

Douglas maakte vorige week zelf bekend dat hij wordt beschuldigd van ongepast seksueel gedrag. Hij zou 32 jaar geleden in het bijzijn van een vrouwelijke medewerker hebben gemasturbeerd en zich schuldig hebben gemaakt aan ongepast taalgebruik. De acteur ontkent de aantijgingen. Hij noemde het verzinsels en een absolute leugen.