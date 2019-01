Catherine Zeta-Jones openhartig over #metoo-beschuldiging Michael Douglas: “Lang gesprek gehad met kinderen erbij” DBJ

15 januari 2019

11u51

Bron: The Sunday Times/Humo 0 Celebrities Catherine Zeta-Jones (49) heeft zich openhartig uitgelaten over het moment waarop haar man Michael Douglas (74) werd beschuldigd van seksueel misbruik. Het was een donderslag bij heldere hemel, vertelt ze in een gesprek met The Sunday Times.

Net als een hele rist andere internationale sterren kwam ook acteur Michael Douglas vorig jaar terecht in een reeks beschuldigingen in de #metoo-affaire. In het jaar 1989 zou hij zichzelf bevredigd hebben tijdens de lezing van een script terwijl er zich een voormalig medewerkster in dezelfde kamer bevond.

“Mijn kinderen en ik waren compleet van de kaart na de beschuldigingen”, vertelt de actrice uit Wales. “Michael en ik hebben toen een lang gesprek gehad met de kinderen erbij. ‘Besef je wel wat er gebeurt als er nog meer details aan het licht komen?’ vroeg ik. Maar Michael zei dat er niets mee zou komen en dat de tijd wel zou uitwijzen dat die aantijgingen nergens op sloegen. Dat bleek ook zo te zijn.”

Zeta-Jones was zelf een fervent voorvechtster van de #metoo-beweging. Na de beschuldigingen van haar man kwam ze in een lastig parket terecht. “Maar wat het nog verwarrender maakte, is dat er niets van aan was. Elke beschuldiging die niet hard gemaakt kan worden, doet de #metoo-beweging geen deugd.“

Zonder morren

Zeta-Jonas won in 2003 een Oscar voor haar rol in ‘Chicago’, een film die geproduceerd werd door Harvey Weinstein. “Ik zou de eerste zijn die er iets over zou vertellen moest er iets gebeurd zijn, maar ik was al getrouwd met Michael toen ik Weinstein ontmoette. Niet dat me dat onaantastbaar maakt, een roofdier als Weinstein blijft een roofdier.”

Over haar huwelijk met Douglas heeft ze ook wat leuk te vertellen. Zeta-Jones heeft vaak op haar tanden moeten bijten om haar huwelijk in stand te houden. “Ik geloof dat anderen te snel opgeven in het huwelijk. Als je niet bereid bent alles ervoor op te geven; kan het nooit lukken. We hebben heel wat hoogtes en laagtes gekend, maar ik ben niet het type dat snel de handdoek in de ring gooit. Niet dat ik zonder morren bij hem zou blijven tot hij dood valt - of ik doodval - zo stom ben ik ook weer niet.”