Catherine Deneuve (76) opgenomen in het ziekenhuis SDE

06 november 2019

12u03

Bron: ANP 0 Celebrities Catherine Deneuve (76) zou in de nacht van dinsdag op woensdag in een ziekenhuis in Parijs zijn opgenomen. Volgens Le Parisien is de toestand van de Franse actrice ernstig.

De 76-jarige Deneuve is naar verluidt onwel geworden en wordt momenteel onderzocht. Haar toestand zou ernstig zijn. Nieuwszender BFMTV, die met het management van de actrice sprak, meldt dat zij oververmoeid is door haar overvolle agenda. Wat Deneuve precies mankeert is nog niet duidelijk.

De Française is een veteraan op het Franse en internationale witte doek. Momenteel is ze bezig met de opnames van een nieuwe film, ‘De son vivant’. Deze moet in 2020 uitkomen. Onlangs verscheen ze ook in een bewustmakingscampagne over de oorlog in Jemen. De actrice riep samen met onder anderen Annie Lenox en de Franse president Macron op om de wapenverkoop van Frankrijk aan Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten te stoppen.