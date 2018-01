Cate Blanchett wordt juryvoorzitter filmfestival Cannes MVO

Cate Blanchett volgt de Spaanse regisseur Pedro Almodóvar op als juryvoorzitter van het filmfestival in Cannes. Zij is de twaalfde vrouw die de taak op zich neemt.

Blanchett (48) is één van de 300 vrouwen achter Time's Up, een initiatief tegen seksuele intimidatie in de filmindustrie. De Australische actrice speelde in talloze films. In 2005 won ze een Oscar voor haar bijrol in 'The Aviator' en in 2014 voor de hoofdrol in' Blue Jasmine'. In 2008 kreeg ze een ster op de Hollywood 'Walk of Fame'.

De 71ste editie van het filmfestival in Cannes vindt plaats van 8 tot 19 mei.