Cate Blanchett verdedigt hetero-acteurs die LGBT-rollen spelen



Raluca Peca

21 oktober 2018

14u08

Bron: The Hollywood Reporter, The Independent 0 Celebrities Cate Blanchett verdedigt het recht van heteroseksuele acteurs om LGBT-rollen te vertolken. Dit zei ze in een interview met The Hollywood Reporter. Hollywood krijgt de laatste tijd veel kritiek voor het geven van LGBT-rollen aan hetero-acteurs, maar Cate Blanchett vindt die kritiek onterecht. Ze zal “tot de dood vechten” om ongeloof op te schorten en om personages te mogen spelen waarmee ze geen ervaring heeft.

Blanchett, die een lesbische vrouw speelde in de Carol (2015), is het niet eens met het idee dat een acteur alleen een diepe band met een personage kan vormen als ze gedeelde ervaringen hebben. Volgens haar gaat dat net tegen de definitie van acteren in. “Ik denk dat het veel mogelijkheden biedt, maar het nadeel is dat we nu, vooral in Amerika, denk ik, verwachten dat mensen enkel een diepe band kunnen vormen een personage als ze soortgelijke ervaringen hebben gehad.”

“Het spreekt ook iets aan waar ik vrij gepassioneerd over ben, in storytelling in het algemeen ben, maar ook specifiek in films, namelijk dat film vrij letterlijk een middel kan zijn,” verklaart ze nader. “En ik zal tot de dood vechten om ongeloof op te schorten en rollen te spelen waarmee ik geen ervaring heb. Ik denk dat reality-tv en alles wat dat met zich meebrengt een buitengewone impact heeft gehad op de manier waarop we de creatie van een personage bekijken.”

Gemengde reacties volgen op de uitspraken van Blanchett. Berichten die akkoord en niet akkoord zijn met de actrice verschijnen op socialemedia-accounts. (lees hieronder verder)

How about #CateBlanchett fight to the death for more representation? As someone who's been denied auditions for both gay and straight roles because I'm LGBTQ, it'd be nice if she got on board with everyone being included. Not like she has to audition so I guess she can't relate. https://t.co/Fi872fqhmm Adam J. Yeend(@ AJYeend) link

#CateBlanchett defends straight #actors playing #LGBT roles ... they need no defense... the clue is in the term #actor... definition: someone who pretends to be someone else 🙄 https://t.co/j2goH0MKJi Simon Stephan(@ F1cyclist) link

Hollywood stond onlangs nog onder vuur voor de casting van Scarlett Johansson als een transgender man in Rub and Tug. De actrice trok zich uiteindelijk terug na veel kritiek op sociale media, ook van mede-acteurs, zoals Trace Lysette, die zelf transgender is. (lees hieronder verder)

Oh word?? So you can continue to play us but we can’t play y’all? Hollywood is so fucked... I wouldn’t be as upset if I was getting in the same rooms as Jennifer Lawrence and Scarlett for cis roles, but we know that’s not the case. A mess. https://t.co/s8gBlBI1Sw Trace Lysette(@ tracelysette) link

Ook sir Ian McKellen heeft al meerdere malen zijn twijfels geuit over hoe de filmindustrie homoseksuele acteurs behandeld. “Geen enkele openlijk homoseksuele man heeft ooit een Oscar gewonnen; ik vraag me af of dat vooroordeel of toeval is,” zei hij in 2016. Ondertussen zijn er reeds 52 heteroseksuele acteurs genomineerd voor hun vertolking van een homoseksuele filmrol, zoals bijvoorbeeld Cate Blanchett zelf voor Carol en Sean Penn voor Milk (2008).