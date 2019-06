Cate Blanchett leeft in luxe, maar haar broer is straatarm Redactie

Bron: TvF 1 Celebrities Terwijl Hollywood-ster Cate Blanchett (50) zich omgeeft met alle luxe en haar tijd verdeelt over haar miljoenenvilla in Los Angeles en een magnifiek herenhuis in Londen, leeft haar broer Robert (51) in armoede.

“Ja, Robert heeft het erg zwaar”, zeggen zijn buren in Melbourne. “Hij is mindervalide en kan amper stappen. Hij leeft van een uitkering en woont in een klein appartementje in een verkrot gebouw. Zijn woonst is wellicht kleiner dan het rommelhok in de villa van zijn beroemde zus. Het is haast niet te geloven dat hij de broer is van Cate Blanchett. Wanneer we Robert vragen waarom zijn zus hem niet helpt (ze bezit een vermogen van liefst 84 miljoen euro, nvdr), haalt hij zijn schouders op. Er moet iets grondig fout gelopen zijn tussen hen.”

Hoe broer en zus van elkaar vervreemd zijn geraakt, is een mysterie. Tijdens hun jeugd in Australië waren ze heel close. Robert was vaak het mikpunt van pesterijen. Cate nam hem dan in bescherming. En ook in het begin van haar car­rière zag je hen nog vaak samen. Maar dat is dus al vele jaren geleden.

Cate wil niets kwijt over de band met haar broer. “We hebben elk ons eigen leven en dat houden we zo”, is haar korte commentaar. Insiders vermoeden dat Robert iets te veel van zijn zus wilde profiteren, en haar zo heeft weggedreven. “Toen zij een absolute wereldster werd dankzij films als ‘Lord of the Rings’ en ‘Elizabeth’, dacht Robert dat hij de jackpot gewonnen had”, klinkt het. “In die periode heeft hij zijn werk opgezegd.”

Vond Cate het niet kunnen dat haar broer financiële steun van haar verwachtte? Hebben ze daarover ruzie gehad? Vermoedelijk wel. Maar de precieze toedracht van deze trieste situatie blijft voorlopig onbekend.